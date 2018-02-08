В ОП предложили наблюдателям снимать происходящее на выборах на смартфон

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ предлагает наблюдателям от региональных палат снимать происходящее на избирательных участках с помощью специальных программ на смартфонах, сообщил руководитель рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Александр Точенов на онлайн-совещании с членами палат регионов в четверг.

"На выборах в Госдуму я сам опробовал такой механизм работы по контролю и наблюдению — это с использованием смартфонов. Есть несколько разных компаний, кто производит такую продукцию, те, кто занимается политтехнологиями, избирательными кампаниями и т.д. Очень продуктивно: мы сразу выкладывали тогда со смартфонов, на сайте Гражданского контроля была трансляция, и было очень легко доказывать, что это было честно, что это было прозрачно, что это было эффективно. Это, понятно, стоит каких-то денег, но те палаты, которые смогут привлечь бизнес, то пользуйтесь, пожалуйста", — сказал Точенов.

Ранее на совещании заместитель руководителя данной рабочей группы ОП РФ Максим Григорьев попросил региональные палаты сообщать о нарушениях в ходе избирательной кампании еженедельно.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.