Глава "Яблока" рассказала о задачах партии на президентских выборах

КАЛИНИНГРАД, 7 фев — РИА Новости. Задача "Яблока" на предстоящих президентских выборах – предложить кадровую и содержательную альтернативу, заявила председатель партии Эмилия Слабунова в Калининграде на встрече с жителями города.
"Задача партии "Яблоко" – дать оценку тому, что происходит в стране, и на основе этих оценок предложить содержательную альтернативу, как мы видим пути и способы действия в тех условиях, которые складываются", — сказала Слабунова.
"И еще одна важная вещь – предложить кадровую альтернативу – тех людей, которые готовы взять на себя ответственность за реализацию этих целей и задач", — добавила она.
"Яблоко" еще в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии Григория Явлинского своим кандидатом в президенты на выборах 18 марта. Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах.
Явлинский возглавлял "Яблоко" с 1993 по 2008 годы. С 2008 по 2015 годы председателем партии был Сергей Митрохин, в декабре 2015 года его сменила Эмилия Слабунова, депутат законодательного собрания Карелии, заслуженный учитель России.
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