ЦИК опубликовал декларацию о доходах Титова за шесть лет

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Общая сумма доходов кандидата на пост президента России Бориса Титова за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, составила 274,3 миллиона рублей, говорится в опубликованной на сайте ЦИК декларации о его доходах и имуществе.
Среди основных источников доходов указаны зарплата, доходы от вкладов и ценных бумаг, продажа и сдача в аренду имущества.
У Титова открыты 17 счетов в банках на общую сумму 156,7 миллиона рублей.
В декларации указано, что у Елены Титовой, супруги кандидата, семь счетов в банке на общую сумму более 2 миллионов рублей. Кроме того, ЦИК выявил, что у нее имеется еще один, не указанный в декларации счет в Сбербанке на сумму 56 тысяч рублей. Используя данные ФНС России, ЦИК также обнаружил у супруги Титова не представленные в декларации данные о доходах за 2011 и 2012 года на общую сумму 48 тысяч рублей.
Из недвижимого имущество на супругу Титова зарегистрированы два жилых дома, два земельных участка и один гараж, а на самого претендента на высший государственный пост — квартира в Москве площадью 170,2 квадратных метра. При это один из домов с гаражом и земельным участком, который принадлежит Елене Титовой, расположен в Испании.
Что касается транспортных средств, Титов владеет тремя легковыми автомобилями: Land Rover 2010 года выпуска, Nissan 2008 года и Jeep 1996 года. Супруга Титова владеет легковыми Land Rover 2012 года и 2014 года выпуска.
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