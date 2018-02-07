В ЦИК считают, что наблюдатели БДИПЧ будут работать во всех округах

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Член ЦИК России Василий Лихачев считает, что наблюдатели миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента России будут работать во всех федеральных округах, сейчас у них в планах наблюдение в 32 субъектах Федерации, но конкретики по регионам пока нет.
Лихачев напомнил, что в понедельник в Центризбиркоме состоялась встреча с главой миссии БДИПЧ Яном Петерсеном; в этот день миссия начала работу в рамках долгосрочного наблюдения на выборах президента России.
"Они озвучили эту цифру — 32 региона они выбирают. По конкретике – тоже вопросы эти задавали — они пока ничего не могли сказать… По моему ощущению, их представители будут во всех федеральных округах, в том числе Центральный, Северо-Западный. Наверняка, они будут в Калининградской области — по практике прошлых лет", — сказал Лихачев.
Он отметил, что поинтересовался у руководства миссии, планируется ли в рамках ее мониторинга вести наблюдение на зарубежных избирательных участках, где будут голосовать россияне. Как выяснилось, такого рода заграничное международное наблюдение их дорожная карта не предусматривает, пояснил член ЦИК.
Лихачев уточнил, что миссии удалось набрать 60 долгосрочных наблюдателей, вместо изначально запланированных 80 человек; в каждом конкретном регионе будут работать по двое долгосрочников, а краткосрочные наблюдатели начнут прибывать в Россию за несколько недель до выборов, добавил член ЦИК.
Официальный представитель БДИПЧ Томас Раймер ранее заявил, что бюро не будет наблюдать за выборами президента России в Крыму, так как участники организации не достигли консенсуса по этому вопросу.
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