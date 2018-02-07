Штаб Явлинского привлечет 50 тысяч волонтеров

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты России, сооснователя партии "Яблоко" Григория Явлинского планирует привлечь порядка 50 тысяч волонтеров для агитации за своего выдвиженца, которая будет выстраиваться на живом общении, сообщил в среду РИА Новости глава предвыборного штаба, зампред партии Николай Рыбаков.
"Мы сосредоточили внимание на гражданских активистах и людях, которым не все равно и которые понимают, что если они сами не придут на эти выборы, не приведут еще своих людей вокруг них, то ничего не изменится. Сосредоточим внимание на общении — от человека к человеку. Активных волонтеров — у нас стоит задача 50 тысяч", — сказал Рыбаков.
Он отметил, что штаб не будет в эту кампанию делать упор на стандартных методах агитации. "Мы будем привлекать именно людей, чтобы они разговаривали с другими людьми и убеждали их голосовать за нашего кандидата и вели их на избирательные участки", — пояснил глава штаба.
Рыбаков добавил, что в ходе сбора подписей существовавшая база сторонников Явлинского возросла примерно со 150 тысяч до 300 тысяч человек. Однако, по его словам, пока трудно сказать, сколько удастся привлечь активных волонтеров.
"Это люди, которые уже поддержали его. Сколько из них готовы будут стать волонтерами и пойти дальше, мы узнаем за ближайшую неделю, потому что мы будем сейчас с этим работать", — рассказал Рыбаков.
Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" еще в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты. Выборы главы государства пройдут 18 марта.
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