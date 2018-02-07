Штаб Собчак планирует издать пять миллионов агитационных газет

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты России Ксении Собчак, баллотирующейся от партии "Гражданская инициатива", планирует издать порядка 5 миллионов экземпляров агитационных газет, в печать агитации отдадут 12 февраля, рассказал РИА Новости руководитель региональных штабов Собчак Тимур Валеев.
"В сумме где-то у нас суммарный тираж агитационных газет будет превышать 5 миллионов экземпляров. Хотим сделать три главных газеты агитационные по основным нашим регионам плюс в тех регионах, где мы рассчитываем получить более большой процент, где мы делаем ставку на наши регионы, там будет еще региональная вкладка в газету. Это то, что касается полевой работы", — сказал Валеев РИА Новости в среду.
Собеседник агентства отметил, что газета должна быть напечатана до 12 февраля, основная часть будет посвящена актуальной информации о кандидате, о целях и программе Собчак.
"Я думаю, что до 12 февраля отдадим в печать, она 12 февраля и будет напечатана. Просто есть определенная логистика — страна большая, и у нас такой "кустовой метод", то есть в каком-то регионе, допустим, в Сибири печатается в типографии, которая предложила нам лучшую цену, и по соседним регионам развозится. И также по всей стране выбираем самые дешевые типографии и "кустовым методом" развозим потом эти газеты по соседним регионам", — рассказал Валеев.
Он добавил, что о конкретной сумме, которую штаб потратит на платные площади, говорить пока рано, так как эта сумма пока "считается". "Это сейчас все считается, потому что предложений много разных от разных подрядчиков, в том числе, мы считаем, выбираем самые дешевые и самые эффективные", — пояснил Валеев.
Собеседник агентства рассказал, что штаб обязательно будет использовать работу телевидения, "как федеральных телеканалов, так и бесплатного времени на региональных каналах, положенное по закону". "Плюс в дебатах будут участвовать в регионах доверенные лица, ну я думаю, что это у всех кандидатов. Плюс наружная реклама в большинстве городов России будет оплачена с избирательного счета и запустится она в ближайшее время", — сказал Валеев.
По его словам, в поддержку Собчак сохраняется большая сетка из 60 штабов-представительств, которую после сбора подписей переведут в режим агитации.
"У нас 60 штабов-представительств было, и вся эта сетка сохраняется, и сетка сборщиков подписей переходит в режим агитации, когда выйдет первое издание нашей газеты, буклеты, листовки, а также у нас во всех городах практически будут стоять сферы агитационные в виде пикетов, где у нас не будет физической возможности поставить сферу, мы будем ставить агитационные кубы", — уточнил Валеев.
В ЦИК России 31 января были представлены около 105 тысяч подписей избирателей в поддержку Собчак. Комиссия во вторник признал недействительными 1,33% подписей, при максимально допустимой доле брака в 5%, этот показатель позволяет ей стать зарегистрированным кандидатом. Регистрация Собчак состоится в четверг.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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