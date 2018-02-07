Более 200 тысяч избирателей намерены голосовать на другом участке

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Более 200 тысяч человек за минувшую неделю подали заявления, чтобы на выборах президента России 18 марта проголосовать на другом участке, а не по месту постоянной прописки, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.
"Мы приводили на вчерашнем заседании количество людей, которые воспользовались правом подать заявление, на сегодняшнее утро их было 217 тысяч человек", — сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.
Он уточнил, что пока не видел жалоб, в которых говорилось бы о том, что человек не может найти свой участок или написать заявление из-за недостатка информации. "Я думаю, то, что создано и работает, показывает свою абсолютную дееспособность", — добавил замглавы ЦИК.
Согласно озвученным на вчерашнем заседании данным, к утру 6 февраля такие заявления подали более 171 тысяч человек.
В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг со среды, 31 января, начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые в день выборов президента России 18 марта хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. А вот в участковые избиркомы с аналогичными заявлениями избиратели смогут обратиться чуть позже — с 25 февраля.
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