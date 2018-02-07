Выборы 2018

ЦИК предложит запустить в день выборов дополнительные маршруты транспорта

16:1807.02.2018
Новости
(обновлено: 17:17 07.02.2018)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ЦИК РФ предложит регионам разработать дополнительные маршруты общественного транспорта, которые будут работать в день выборов, чтобы избирателям было удобнее добираться до своих участков, соответствующий документ будет обсуждаться на одном из ближайших заседаний ведомства, сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"ЦИК предполагает на следующей неделе рассмотреть очень важный вопрос: миллионы избирателей живут достаточно далеко от тех мест, где находится участковая избирательная комиссия, и, конечно, проголосовать в день выборов для них задача непростая — добраться тяжело… Мы хотим, чтобы и участковые избирательные комиссии и субъективные избирательные комиссии, и органы исполнительной власти заранее, не менее чем за три недели до дня голосования, определили дополнительные маршруты движения общественного транспорта", — сказал Булаев.

Он пояснил, что общественный транспорт, который будет работать в день голосования, должен быть обозначен специальным образом, чтобы были исключены случаи размещения там агитационной продукции.

"Мы хотели бы, чтобы этот транспорт имел маршрут и время движения, и люди бы самостоятельно принимали решение ехать на нем или нет на участок для голосования",- добавил Булаев.

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Зампред ЦИК подчеркнул, что необходимо договориться об общих подходах к этому вопросу, чтобы избежать недопонимания. Он пояснил, что ранее проблема большой удаленности избирательных участков решалась не совсем законным методом — выездом с урной для голосования к избирателям. Это вызывало нарекания со стороны наблюдателей и кандидатов.

"ЦИК предлагает рассмотреть на следующей неделе методические рекомендации, которые помогли бы урегулировать эту, на наш взгляд, достаточно острую и очень важную проблему… Надеюсь, где-то через неделю после обсуждений мы будем иметь документ, который всеми будет принят, который урегулирует эту проблему, и мы уйдём от того слова, которое у каждого крутится — это "подвоз". Никакого подвоза. И мы введём практику в РФ, что такого рода услуга будет появляться на выборах любого уровня", — сказал зампред ЦИК.

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