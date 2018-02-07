ЦИК зарегистрировал еще 159 доверенных лиц Грудинина

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин. Архивное фото

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин. Архивное фото

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ЦИК России зарегистрировал еще 159 доверенных лиц кандидата на пост президента от КПРФ Павла Грудинина, соответствующее постановление принято на заседании комиссии в среду.

"ЦИК постановляет зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Павла Николаевича Грудинина в количестве 159 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", — говорится в принятом постановлении.

Ранее ЦИК уже зарегистрировал 115 доверенных лиц Грудинина.

Согласно закону, кандидат в президенты России вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Выборы главы государства пройдут 18 марта.