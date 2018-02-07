ЦИК будет тщательно контролировать все расходы регионов на выборы

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ЦИК РФ будет контролировать все расходы регионов и призывает их максимально экономно подходить к использованию бюджетных средств, особенно, если это касается командировок и обучающих семинаров, сообщил на заседании Центризбиркома замглавы ведомства Николай Булаев.
"Мы считаем, что деньги, которые выделены на обслуживание КОИБов, и те предложения, которые представили сервисные службы, нуждаются в очень тщательном контроле за целевым использованием этих денег. Мы будем контролировать вплоть до личного выезда и контрольно-кадрового управления и финансового", — сказал Булаев.
По его словам, в ведомстве вызывают вопросы ситуации, когда на командировку в участковую комиссию, расположенную в 30 километрах, запрашиваются командировочные расходы в сутки размером 6 тысяч рублей. "Это не совсем понятно. Не совсем понятно, когда закладываются большие деньги на проведение различных обучающих семинаров, которые вряд ли нужны в таком объёме", — добавил он.
Булаев подчеркнул, что необходимо экономно расходовать средства и контролировать расходы на сервисные услуги, тогда в бюджет вернутся десятки миллионов рублей.
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