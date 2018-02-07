ЦИК выделит дополнительные средства избиркомам регионов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ЦИК РФ принял постановление о дополнительном выделении избирательным комиссиям регионов порядка 200 миллионов рублей на подготовку и проведение выборов президента РФ.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
Согласно документу, дополнительно из федерального бюджета будет выделено 196 миллионов 245 тысяч 700 рублей.
Больше всего средств будет направлено избирательной комиссии Московской области — 17,9 миллиона рублей, избирательной комиссии Новгородской области — 7,092 миллиона рублей, избирательной комиссии Красноярского края — 5,117 миллиона рублей.
По словам замглавы Центризбиркома Николая Булаева, эти средства были зарезервированы как дополнительные для избирательных комиссий регионов. "Мы решили регионам выделить дополнительные деньги, которые ранее были зарезервированы… Это заметные суммы для наших избирательных комиссий, надеемся, что эффективность их использования не вызовет сомнений", — сказал Булаев.
Он пояснил, что часть этих средств предназначена на поощрение членов участковых и избирательных комиссий, обслуживание технических средств подсчета голосов.
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