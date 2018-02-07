Явлинский на президентских выборах-2018: попытка номер четыре

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, который несколько лет назад, казалось бы, решил уйти из большой политики, вновь стал участником гонки за президентское кресло. Политик прошел первый, не самый простой этап избирательной кампании по сбору подписей в свою поддержку и получил заветную корочку зарегистрированного кандидата на должность президента России.

РИА Новости вспоминает, как бойцовский характер Явлинского, который с детства занимался спортом и дважды становился чемпионом Украины по боксу среди юниоров, привел экономиста политику и помог выдержать ему политические нокдауны.

Начало пути и создание "Яблока"



Первые шаги в политике выпускник Плехановского института сделал в 1990 году, когда Верховный Совет РСФСР утвердил его заместителем председателя Совета министров и председателем государственной комиссии по экономической реформе. Тогда же он с группой экономистов начал работу над программой перехода от плановой экономики СССР на рыночную, получившей впоследствии название "500 дней". Однако программа не была реализована, так как не нашла поддержки у власти.

Началом серьезной политической карьеры Явлинского можно считать 1993 год, когда он решил создать избирательный блок для участия в выборах в Госдуму. Блок был создан вместе с бывшим главным государственным инспектором России Юрием Болдыревым и дипломатом Владимиром Лукиным и получил название "ЯБЛоко" — по первым буквам фамилий политиков.

Блок "ЯБЛоко" на выборах 1993 года получил 7,86% голосов, в результате чего в Госдуме первого созыва была создана одноименная фракция численностью в 27 депутатов. Фракция во главе с Явлинским занимала социал-либеральные позиции и была в острой конфронтации с ЛДПР и КПРФ. Одним из известных высказываний Явлинского, которое характеризует его отношение к КПРФ, было сравнение коммунизма с педикулезом, который "появляется от бедности".

Демократ Явлинский был оппонентом не только коммунистов и либерал-демократов, но и стоял особняком от демократов первой волны, в первую очередь, Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, чью программу реформ и последующей приватизации считал неправильной и противопоставлял ей свои "500 дней".

Разные демократы



Уже в середине 90-х годов перед "правыми" встал вопрос об объединении своих сил в противовес созданному провластному движению "Наш дом — Россия".

Во время дебатов Явлинского с Гайдаром на телеканале НТВ в 1995 году оба ушли от прямого ответа на вопрос ведущего о возможном объединении их партий в один демократический фронт для участия в предстоящих выборах. Тогда Гайдар обвинил Явлинского в "предательстве демократии", а тот в ответ заявил, что не участвует в скандалах.

При этом на выборах в Госдуму второго созыва "Яблоко" увеличило свое представительство до 45 мест. После этого успеха Явлинский принял участие в президентской кампании 1996 года, заняв четвертое место с 7,35% голосов. Выборы в нижнюю палату парламента в 1999 году для "Яблока" стали менее успешными: под председательством Явлинского объединение с трудом преодолело 5-процентный барьер и получило 16 мест. В последующих созывах Госдумы "яблочников" не было.

В 2003 году в СМИ появилась информация о том, что Явлинский ведет переговоры с "Союзом правых сил" о выступлении единым блоком на выборах. Однако разногласия "правых" опять взяли верх — и каждый пошел своей дорогой.

"Если объединятся люди с разными представлениями о будущем, то из этого ничего не получится,.. если вы внимательно посмотрите на суть взглядов с одной и с другой стороны, то вы увидите, что они настолько разные, а демократами называют себя все, но это ничего не значит", — объяснял Явлинский в многочисленных интервью, почему демократам так и не удалось договориться.

Взгляды главного "яблочника" и СПСовцев Чубайса и Сергея Кириенко сильно расходились, в одном из интервью Явлинский назвал "Союз правых сил" своими противниками.

"Норд-Ост"

Одним из тяжелейших моментов в жизни Явлинского не только как политика, но и как гражданина стали переговоры с террористами, захватившими в 2002 году в Москве театральный центр на Дубровке во время спектакля "Норд-Ост". Одним из требований террористов стало участие Явлинского наряду с другими общественными деятелями и политиками в переговорах. По его словам, это были сложнейшие переговоры с "отчаянными, готовыми к смерти" людьми.

По итогам почти часовых переговоров Явлинский покинул театральный центр, уговорив освободить из заложников 8 детей.

После штурма театрального центра президент России Владимир Путин лично поблагодарил Явлинского, отметив при этом: "Вы один из тех, кто принимал участие в этой работе, сыграли в ней весьма положительную роль и, в отличие от многих других, не делаете себе из этого личного пиара. За это вам особая благодарность".

Уход в тень и возвращение в политику



О своем втором походе в президенты России Явлинский заявил на съезде "Яблока" в 2000-м году. По итогам кампании он набрал 5,8% голосов, заняв третье место.

Следующую президентскую кампанию лидер "Яблока", которое из объединения было преобразовано в партию, бойкотировал. А летом 2008 года на съезде Явлинский отказался выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии, публично поддержав выдвижение Сергея Митрохина.

Уйдя из руководства партии Явлинский фактически покинул большую политику и посвятил свое время преподавательской деятельности.

По мнению ряда политологов, сооснователь партии не мог не видеть кризисного положения, в котором она оказалась, что стало особенно очевидно после провала на думских выборах, поэтому и принял решение уйти с поста председателя, сознавая свою ответственность за поражение. Заголовки СМИ тогда были весьма нелестными для "Яблока" — мол, оно "оказалось с червоточинкой", а Явлинский сдулся и "реинкарнация партии не удастся".

Возвращение в большую политику состоялось в 2011 году, когда съезд партии выдвинул Явлинского кандидатом в президенты на выборы 2012 года. Для участия в кампании Явлинскому необходимо было вновь заявить о себе и заручиться поддержкой двух миллионов избирателей, собрав подписи для регистрации в ЦИК. Центризбирком отказал Явлинскому в регистрации, забраковав 23% представленных подписей. Кандидат прокомментировал снятие своей кандидатуры с выборов политическими мотивами.

Попытка номер четыре



В 2016 году Явлинский вновь решил попытать политическое счастье и заявил о намерении баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году, позже он представил Концепцию образа будущего России, в которую вошла его президентская программа "Дорога в будущее".

Основными пунктами программы "яблочного" кандидата стало: преодоление "скрытого сталинизма", "дикого капитализма, граничащего с феодализмом". Главными шагами для того, чтобы Россия стала сильнейшей экономикой Европы, по мнению Явлинского, должны стать уважение частной собственности со стороны государства, ограничение концентрации собственности в одних руках, согласование всех существенных изменений в экономике с бизнесом.

Также Явлинский предлагает разработать государственную программу по преодолению бедности, путем открытия личных накопительных счетов граждан, куда будет поступать часть дивидендов от акций крупных предприятий. По его мнению, для решения пенсионной проблемы нужно обязать госкорпорации выплачивать часть дивидендов в Пенсионный фонд.