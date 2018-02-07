Путин может проголосовать на любом избирательном участке, заявили в Кремле

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в день выборов 18 марта может проголосовать на любом избирательном участке страны, как и любой гражданин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин может проголосовать на выборах в Севастополе, он может проголосовать в Красноярске, он может в Москве — может в любом населенном пункте Российской Федерации. Как вы правильно сказали, избирательное законодательство это позволяет", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли Путин проголосовать на президентских выборах в Севастополе.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что ему пока ничего не известно о том, где президент планирует проголосовать.

"Нет, мне не известно пока о том, что президент принял такое решение. Я об этом не знаю", — сообщил Песков.