Явлинский рассказал о планах бороться с бедностью в регионах

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский рассказал о своих планах бороться с бедностью в регионах, которую он наблюдал во время предвыборных поездок в регионы.
Явлинский подчеркнул, что в этих городах видит "отсутствие каких-либо символов для экономической деятельности, для экономического роста". По его словам, при таком уровне бедности рост российской экономики невозможен.
Явлинский также рассказал, что его предвыборная программа направлена на создание в России современной, работоспособной, эффективной, конкурентоспособной экономики.
"Третья задача — это создание внутреннего спроса, четвертая — открыть страну для инвестиций, а далее — изменить приоритеты бюджета", — сказал политик.
Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" еще в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты. На прошлой неделе политик сдал в ЦИК подписи и документы, необходимые для регистрации.
Выборы главы государства пройдут 18 марта.
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