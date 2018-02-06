Явлинский рассказал о планах бороться с бедностью в регионах

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский рассказал о своих планах бороться с бедностью в регионах, которую он наблюдал во время предвыборных поездок в регионы.

"Живу я, как известно, в Москве. Когда попадаешь в наши города российские, то видишь там, ну совсем другое, нежели мы видим с вами здесь. Я вам это говорю совершенно ответственно, там очень большая бедность. Вы даже не представляете, как бедно живет абсолютное большинство людей, там разруха. Там иногда идешь по улице и впечатление того, что война вчера кончилась, на самом деле", — отметил кандидат в президенты на встрече со своими доверенными лицами.

Явлинский подчеркнул, что в этих городах видит "отсутствие каких-либо символов для экономической деятельности, для экономического роста". По его словам, при таком уровне бедности рост российской экономики невозможен.

Явлинский также рассказал, что его предвыборная программа направлена на создание в России современной, работоспособной, эффективной, конкурентоспособной экономики.

"Третья задача — это создание внутреннего спроса, четвертая — открыть страну для инвестиций, а далее — изменить приоритеты бюджета", — сказал политик.

Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" еще в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты. На прошлой неделе политик сдал в ЦИК подписи и документы, необходимые для регистрации.

Выборы главы государства пройдут 18 марта.