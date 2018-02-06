Выборы 2018

Избирательный штаб Явлинского начал регистрацию волонтеров

17:1706.02.2018
Новости
(обновлено: 17:21 06.02.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ предвыборном штабе кандидата в президенты РФ от партии Яблоко Григория Явлинского. Архивное фотоВ предвыборном штабе кандидата в президенты РФ от партии Яблоко Григория Явлинского. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты России, сооснователя партии "Яблоко" Григория Явлинского со вторника на официальном сайте начал регистрацию волонтеров и единомышленников кампании, сообщил зампред партии Николай Рыбаков.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании о регистрации на должность президента РФ Владимира Путина. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Явлинский во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами для обсуждения своей предвыборной программы.

"С сегодняшнего дня на избирательном сайте Григория Явлинского начинается регистрация людей, волонтеров, по всей стране, которые и составят это движение за перемены. Наша задача прийти в каждый дом в нашей стране, в каждую квартиру, к каждому человеку, рассказать об инициативах Явлинского, о тех его идеях, которые позволят нашей стране стать лучше", — сказал Рыбаков во вторник в ходе встречи.

Он подчеркнул, что те люди, которые поддержали участие Явлинского в президентской кампании — это основа "мощного движения за перемены в нашей стране, которое зарождается именно сейчас".

Григорий Явлинский. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"И одно из основных событий — это встреча наша с вами, встреча тех людей, которые являются каркасом всего будущего мощного движения, построенного на основе инициативы доверенных лиц, которые создали общественный штаб избирательной кампании Григория Явлинского", — отметил Рыбаков.

Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" еще в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты. Выборы главы государства России пройдут 18 марта.

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