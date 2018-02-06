Избирательный штаб Явлинского начал регистрацию волонтеров

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты России, сооснователя партии "Яблоко" Григория Явлинского со вторника на официальном сайте начал регистрацию волонтеров и единомышленников кампании, сообщил зампред партии Николай Рыбаков.

Явлинский во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами для обсуждения своей предвыборной программы.

"С сегодняшнего дня на избирательном сайте Григория Явлинского начинается регистрация людей, волонтеров, по всей стране, которые и составят это движение за перемены. Наша задача прийти в каждый дом в нашей стране, в каждую квартиру, к каждому человеку, рассказать об инициативах Явлинского, о тех его идеях, которые позволят нашей стране стать лучше", — сказал Рыбаков во вторник в ходе встречи.

Он подчеркнул, что те люди, которые поддержали участие Явлинского в президентской кампании — это основа "мощного движения за перемены в нашей стране, которое зарождается именно сейчас".

"И одно из основных событий — это встреча наша с вами, встреча тех людей, которые являются каркасом всего будущего мощного движения, построенного на основе инициативы доверенных лиц, которые создали общественный штаб избирательной кампании Григория Явлинского", — отметил Рыбаков.

Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" еще в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты. Выборы главы государства России пройдут 18 марта.