Кандидат в президенты Сурайкин доволен результатом проверки подписей ЦИК

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил, что доволен результатом проверки подписей, произведённой Центризбиркомом.
Количество достоверных подписей в подписных листах кандидата в президенты России Максима Сурайкина является достаточным для его регистрации на выборах-2018, этот вопрос рассмотрят на заседании ЦИК России в четверг.
Во вторник состоялось заседание рабочей группы, на котором были рассмотрены результаты проверки подписных листов Собчак и Сурайкина, сдавших подписи в последний день приема документов для регистрации — 31 января. Среди подписей в поддержку Собчак отбраковано 798 (1,33%), среди подписей в поддержку Сурайкина — 2234 (3,72%).
"Конечно, я доволен с точки зрения того, что это означает, что нет оснований для отказа в регистрации, и мы добились преодоления этого тяжелого предвыборного этапа, но, конечно, обидно, что эти 3,7% — это 99% технический брак, когда сборщики ошиблись в заверении листа, и сразу бракуются все пять подписей избирателей. И мы, конечно, будет работать над тем, чтобы в последующем брак при сборе подписей у нас был ноль", — сказал Сурайкин журналистам в ходе посещения выставки советского агитационного плаката "Мы выбираем космос", открытую в Музее космонавтики.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.