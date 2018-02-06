Кандидат в президенты Сурайкин доволен результатом проверки подписей ЦИК

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил, что доволен результатом проверки подписей, произведённой Центризбиркомом.

Количество достоверных подписей в подписных листах кандидата в президенты России Максима Сурайкина является достаточным для его регистрации на выборах-2018, этот вопрос рассмотрят на заседании ЦИК России в четверг.

Во вторник состоялось заседание рабочей группы, на котором были рассмотрены результаты проверки подписных листов Собчак и Сурайкина, сдавших подписи в последний день приема документов для регистрации — 31 января. Среди подписей в поддержку Собчак отбраковано 798 (1,33%), среди подписей в поддержку Сурайкина — 2234 (3,72%).

"Конечно, я доволен с точки зрения того, что это означает, что нет оснований для отказа в регистрации, и мы добились преодоления этого тяжелого предвыборного этапа, но, конечно, обидно, что эти 3,7% — это 99% технический брак, когда сборщики ошиблись в заверении листа, и сразу бракуются все пять подписей избирателей. И мы, конечно, будет работать над тем, чтобы в последующем брак при сборе подписей у нас был ноль", — сказал Сурайкин журналистам в ходе посещения выставки советского агитационного плаката "Мы выбираем космос", открытую в Музее космонавтики.