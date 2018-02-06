Памфилова о счетах Грудинина: оснований для снятия кандидатов нет

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова на просьбу прокомментировать ситуацию с иностранными счетами кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина заявила, что информация обо всех кандидатах проверяется, продолжает поступать из разных ведомств, но сейчас оснований для снятия кого-либо из кандидатов у Центризбиркома нет.

"Я сейчас не буду комментировать, по 14 аспектам мы поверяем, в том числе и выдвинутых, и зарегистрированных кандидатов, досылается информация из налоговой службы, других организаций. Но сейчас, на сегодняшний момент, никаких оснований для снятия кого-либо из кандидатов, в том числе зарегистрированных, у нас нет", — заявила Пафмилова в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с зарубежными счетами Грудинина.