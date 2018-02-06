Выборы 2018

"Нет оснований отстранить": ЦИК назвал вероятных кандидатов на выборы-2018

11:5006.02.2018
Новости
(обновлено: 11:54 06.02.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова и заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании о регистрации на должность президента РФ Владимира Путина. 6 февраля 2018Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании о регистрации на должность президента РФ Владимира Путина. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что нет оснований для отказа в регистрации выдвинутых кандидатов в президенты, подписи которых проверил Центризбирком. Таким образом, восемь кандидатов, с большой долей вероятности, будут претендовать на пост президента России.

Заседание Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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По словам главы ЦИК, "к выдвинутым кандидатам никаких негативных оснований для того, чтобы отвергать регистрацию, нет" и "у них у всех есть шансы быть зарегистрированными, иных оснований не регистрировать — нет".

Восемь кандидатов, вероятнее всего, поборются за голоса избирателей на выборах 18 марта: именно столько фамилий увидят избиратели в бюллетене, если обстоятельства не изменятся и ЦИК последует рекомендации рабочей группы, проверившей подписи в поддержку всех кандидатов и не выявившей препятствий к их регистрации.

Трое из кандидатов уже официально зарегистрированы, еще пятеро со дня на день ждут регистрации.

Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Во вторник были озвучены результаты проверки подписей за Ксению Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", и претендента от "Коммунистов России" Максима Сурайкина. В их подписных листах было выявлено, соответственно, 1,33% и 3,72% недействительных подписей при максимально допустимой доле брака в 5%.

Это значит, что они могут быть зарегистрированы на выборах-2018, и рабочая группа ЦИК дала по итогам рассмотрения именно такую рекомендацию в отношении обоих кандидатов. Вопросы об их регистрации Центризбирком рассмотрит на своем заседании в четверг.

Во вторник ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты России действующего главу государства Владимира Путина.

Долгое время в статусе зарегистрированных кандидатов пребывали лишь двое претендентов на президентский пост – Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от возглавляемой им партии ЛДПР, и кандидат от КПРФ, выдвинувшей на этот раз беспартийного директора совхоза им Ленина Павла Грудинина. Оба они, будучи кандидатами от парламентских партий, прошли процедуру достаточно быстро, поскольку, в соответствии с законом, не должны были собирать подписи избирателей в свою поддержку. Так, кандидат от ЛДПР был зарегистрирован первым – еще до наступления Нового года, 29 декабря. Грудинину понадобилось чуть больше времени на регистрацию, но временной отрыв от следующего зарегистрированного кандидата все же значителен: кандидата от компартии ЦИК зарегистрировал 12 января.

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А вот кандидатов от непарламентских партий и самовыдвиженцев закон обязывает предоставить на этапе регистрации необходимое количество подписей избирателей.

Всего в ЦИК для проверки были сданы подписи, собранные в поддержку шести кандидатов. В ЦИК кандидаты в президенты могут представить на 5% больше минимального, определённого законом, количества подписей, то есть у партийного кандидата Центризбирком примет максимум 105 тысяч, а у самовыдвиженца — максимум 315 тысяч подписей. У каждого из кандидатов ЦИК были проверены по 60 тысяч подписей. Предельно допустимый процент брака в подписных листах – 5%, в этом случае производится еще одна случайная выборка и проверка 30 тысяч подписей.

Сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Результаты проверок относительно четырех кандидатов, подавших подписные листы раньше, уже были известны. Так, в пятницу сообщалось об итогах проверки подписей, собранных в поддержку самовыдвиженца Владимира Путина. В его подписных листах было выявлено лишь 232 подписи, не соответствующие требованиям, то есть 0,39% от общего объема отобранных для проверки подписей; это рекордно малый процент недействительных подписей в сравнении с прошлыми кампаниями.

Как самовыдвиженцу для регистрации ему необходимо было собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, причем не более 7,5 тысяч подписей в одном регионе. Как сообщалось ранее, в целом в поддержку Путина было собрано более 1,6 миллиона подписей. В итоге в ЦИК были сданы 314 837 подписей в поддержку кандидата от всех регионов страны.

Регистрация Павла Грудинина в качестве кандидата в Президенты РФ. 12 января 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В понедельник были обнародованы результаты проверки подписей за трех партийных кандидатов: Григория Явлинского, который баллотируется от "Яблока", Бориса Титова (Партия роста) и Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"). Недействительными были признаны соответственно 1,07%, 4,35% и 3,18% подписей за них. В подписных листах Титова, таким образом, оказался наибольший процент брака; тем не менее, он ниже предельно допустимого, и не помешает Титову стать зарегистрированным кандидатом. В отношении всех трех рабочая группа ЦИК предлагает принять решения о регистрации, все три вопроса Центризбирком, как ожидается, рассмотрит на своем заседании в среду.

Таким образом, уже в четверг должен быть окончательно утвержден итоговый список фамилий кандидатов в президенты России. В этом случае Бабурин займет первую строчку, а Явлинский будет замыкать итоговый список претендентов на президентский пост, поскольку фамилии кандидатов в бюллетене, согласно закону, располагаются в алфавитном порядке.

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