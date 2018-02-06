"Нет оснований отстранить": ЦИК назвал вероятных кандидатов на выборы-2018

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что нет оснований для отказа в регистрации выдвинутых кандидатов в президенты, подписи которых проверил Центризбирком. Таким образом, восемь кандидатов, с большой долей вероятности, будут претендовать на пост президента России.

По словам главы ЦИК, "к выдвинутым кандидатам никаких негативных оснований для того, чтобы отвергать регистрацию, нет" и "у них у всех есть шансы быть зарегистрированными, иных оснований не регистрировать — нет".

Восемь кандидатов, вероятнее всего, поборются за голоса избирателей на выборах 18 марта: именно столько фамилий увидят избиратели в бюллетене, если обстоятельства не изменятся и ЦИК последует рекомендации рабочей группы, проверившей подписи в поддержку всех кандидатов и не выявившей препятствий к их регистрации.

Трое из кандидатов уже официально зарегистрированы, еще пятеро со дня на день ждут регистрации.

Во вторник были озвучены результаты проверки подписей за Ксению Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", и претендента от "Коммунистов России" Максима Сурайкина. В их подписных листах было выявлено, соответственно, 1,33% и 3,72% недействительных подписей при максимально допустимой доле брака в 5%.

Это значит, что они могут быть зарегистрированы на выборах-2018, и рабочая группа ЦИК дала по итогам рассмотрения именно такую рекомендацию в отношении обоих кандидатов. Вопросы об их регистрации Центризбирком рассмотрит на своем заседании в четверг.

Во вторник ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты России действующего главу государства Владимира Путина.

Долгое время в статусе зарегистрированных кандидатов пребывали лишь двое претендентов на президентский пост – Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от возглавляемой им партии ЛДПР, и кандидат от КПРФ, выдвинувшей на этот раз беспартийного директора совхоза им Ленина Павла Грудинина. Оба они, будучи кандидатами от парламентских партий, прошли процедуру достаточно быстро, поскольку, в соответствии с законом, не должны были собирать подписи избирателей в свою поддержку. Так, кандидат от ЛДПР был зарегистрирован первым – еще до наступления Нового года, 29 декабря. Грудинину понадобилось чуть больше времени на регистрацию, но временной отрыв от следующего зарегистрированного кандидата все же значителен: кандидата от компартии ЦИК зарегистрировал 12 января.

А вот кандидатов от непарламентских партий и самовыдвиженцев закон обязывает предоставить на этапе регистрации необходимое количество подписей избирателей.

Всего в ЦИК для проверки были сданы подписи, собранные в поддержку шести кандидатов. В ЦИК кандидаты в президенты могут представить на 5% больше минимального, определённого законом, количества подписей, то есть у партийного кандидата Центризбирком примет максимум 105 тысяч, а у самовыдвиженца — максимум 315 тысяч подписей. У каждого из кандидатов ЦИК были проверены по 60 тысяч подписей. Предельно допустимый процент брака в подписных листах – 5%, в этом случае производится еще одна случайная выборка и проверка 30 тысяч подписей.

Результаты проверок относительно четырех кандидатов, подавших подписные листы раньше, уже были известны. Так, в пятницу сообщалось об итогах проверки подписей, собранных в поддержку самовыдвиженца Владимира Путина. В его подписных листах было выявлено лишь 232 подписи, не соответствующие требованиям, то есть 0,39% от общего объема отобранных для проверки подписей; это рекордно малый процент недействительных подписей в сравнении с прошлыми кампаниями.

Как самовыдвиженцу для регистрации ему необходимо было собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, причем не более 7,5 тысяч подписей в одном регионе. Как сообщалось ранее, в целом в поддержку Путина было собрано более 1,6 миллиона подписей. В итоге в ЦИК были сданы 314 837 подписей в поддержку кандидата от всех регионов страны.

В понедельник были обнародованы результаты проверки подписей за трех партийных кандидатов: Григория Явлинского, который баллотируется от "Яблока", Бориса Титова (Партия роста) и Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"). Недействительными были признаны соответственно 1,07%, 4,35% и 3,18% подписей за них. В подписных листах Титова, таким образом, оказался наибольший процент брака; тем не менее, он ниже предельно допустимого, и не помешает Титову стать зарегистрированным кандидатом. В отношении всех трех рабочая группа ЦИК предлагает принять решения о регистрации, все три вопроса Центризбирком, как ожидается, рассмотрит на своем заседании в среду.

Таким образом, уже в четверг должен быть окончательно утвержден итоговый список фамилий кандидатов в президенты России. В этом случае Бабурин займет первую строчку, а Явлинский будет замыкать итоговый список претендентов на президентский пост, поскольку фамилии кандидатов в бюллетене, согласно закону, располагаются в алфавитном порядке.