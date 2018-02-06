ЦИК считает достаточным количество подписей у Собчак и Сурайкина

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Количество достоверных подписей в подписных листах кандидатов в президенты России Ксении Собчак и Максима Сурайкина является достаточным для их регистрации на выборах-2018, эти вопросы рассмотрят на заседании ЦИК России в четверг, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

Она отметила, что во вторник состоялось заседание рабочей группы, на котором были рассмотрены результаты проверки подписных листов Собчак и Сурайкина, сдавших подписи в последний день приема документов для регистрации — 31 января. Среди подписей в поддержку Собчак отбраковано 798 (1,33%), среди подписей в поддержку Сурайкина — 2234 (3,72%), сообщила Памфилова.

"Таким образом, количество достоверных подписей является достаточным для регистрации. Сегодня уполномоченными представителями этих кандидатов получены копии соответствующих итоговых протоколов проверки подписных листов. Вопрос о регистрации данных кандидатов планируется рассмотреть на заседании ЦИК в четверг, 8 февраля", — сказала Памфилова на заседании во вторник.