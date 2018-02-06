ЦИК признал 1,33% подписей в поддержку Собчак недействительными

Ксения Собчак во время передачи в Центральную избирательную комиссию РФ подписей в поддержку регистрации на выборах. 31 января 2018

Ксения Собчак во время передачи в Центральную избирательную комиссию РФ подписей в поддержку регистрации на выборах. 31 января 2018

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Центризбирком РФ признал недействительными 1,33% подписей в поддержку кандидатуры Ксении Собчак на выборах президента, регистрация состоится в четверг, сообщил во вторник ее предвыборный штаб.

В ЦИК России 31 января были представлены порядка 105 тысяч подписей избирателей в поддержку кандидатуры Собчак, которая баллотируется от партии "Гражданская инициатива".

"Брака в подписях за Собчак всего 1,33% — ЦИК закончил проверку. Регистрация в четверг", — сообщается в Telegram-канале штаба.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.