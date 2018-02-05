Явлинский предложил освободить "АвтоВАЗ" от уплаты части налога на прибыль

САМАРА, 5 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский высказал идею об освобождении ПАО "АвтоВАЗ" от уплаты части налога на прибыль в бюджет государства, что, по его мнению, станет "мощным стимулом" для повышения эффективность производства на предприятии.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. ЦИК завершил проверку подписных листов Явлинского, рабочая группа в понедельник утром рассмотрела результаты этой проверки и в среду предложит ЦИК зарегистрировать Явлинского кандидатом в президенты.
"У меня есть предложение в отношении освобождения "АвтоВАЗа" от той части налога на прибыль, который он платит в госбюджет, потому что предприятие все равно живет с дотациями", — сказал Явлинский на встрече с избирателями. По его мнению, частичная отмена налогов станет для "АвтоВАЗа" "мощным стимулом" для повышения эффективности производства, снижения себестоимости продукции и наращивания рентабельности.
"Сегодня, когда завод живет на дотациях, эта рентабельность искусственная, а ее нужно сделать естественной", — считает Явлинский.
Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты.
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