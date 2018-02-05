Наблюдатели БДИПЧ приедут в Москву на следующей неделе

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Шестьдесят наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ приедут в Москву в следующий понедельник для наблюдения за выборами президента РФ, они представляют 25 стран, сказал глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах президента РФ Ян Петерсон на пресс-конференции в Москве.

"Основная команда работает в Москве, в неё входит 13 членов. Мы здесь все представлены сегодня. В следующий понедельник к нам присоединятся ещё 60 долгосрочных наблюдателей, они представляют 25 стран, входящих в ОБСЕ. Они получат полный инструктаж здесь в Москве и будут направлены в регионы, в которых будут заниматься своей работой", — сказал Петерсон.

По его словам, миссия также будет сотрудничать с ПА ОБСЕ. Каждая команда наблюдателей будет состоять из двух человек, таким образом, будет создано 30 команд, пояснил он.

По словам Петерсона, список регионов, в которые будут направлены на наблюдатели, пока не сформирован. "Мы охватим как крупные города, так и сельскую местность", — заверил он.

"Наш мандат состоит в том, чтобы осуществлять мониторинг проведения предвыборной кампании на соответствие требованиям международного законодательства и законодательства РФ. Мы будем оценивать такие аспекты работы как проведение предвыборной агитации, финансирование и разрешение вопросов, которые возникают в ходе выборов", — отметил глава миссии.

Он сообщил, что миссия также включает мониторинг деятельности СМИ в соответствии с методологией, разработанной ОБСЕ.

"Наша роль состоит не в том, чтобы вмешиваться в процесс. Нас интересуют не результаты выборов, нас интересует насколько соответствует процесс выборов демократическим принципам. Для того, чтобы мы могли сделать заключение, нам необходимо получить полное понимание общей картины. Не стоит ожидать от нас каких-либо комментариев по ходу всей предвыборной кампании", — сказал Петерсон.

В понедельник начала свою работу миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами президента РФ. Президентские выборы пройдут в России 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.