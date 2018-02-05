У наблюдателей БДИПЧ на выборах-2018 не было проблем при получении виз

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами президента РФ не сталкивалась с какими-либо проблемами при получении виз в Россию, сообщил глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах президента РФ Ян Петерсон.

"Я не могу вам дать конкурентной информации по визам… Но могу вас заверить, что мы все как команда здесь, мы представлены. Мы не столкнулись с какими-либо проблемами при получении виз ", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

В понедельник начала свою работу миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами президента РФ.

Президентские выборы пройдут в России 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. БДИПЧ приняло решение направить на эти выборы широкомасштабную миссию в 500 человек: 420 краткосрочных и 80 долгосрочных наблюдателей. Кроме того, по сравнению с прошлыми годами они набирают особую группу "референты" из примерно 10-12 экспертов.