Штаб Титова рад результатам проверки подписей

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты РФ от Партии роста, бизнес-омбудсмена Бориса Титова рад результатам проверки подписей в Центризбиркоме, кандидат лично приедет на вручение удостоверения о регистрации в ЦИК в среду, сообщили РИА Новости в его предвыборном штабе.

Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев сообщил, что в подписных листах Титова, собранных и проверенных Центризбиркомов, 4,35% подписей были признаны недействительными, это пока самый большой процент брака, однако он не позволяет отказать кандидату в регистрации.

"Безусловно, рады, что наш кандидат успешно преодолел барьер. Это была огромная организационная работа — более 900 волонтеров. Ясно, что какой-то процент брака был. Главное, что он в допустимой норме и Борис Титов становится официально зарегистрированным кандидатом в президенты России. На вручение удостоверения в ЦИК он придет лично в среду", — сказали РИА Новости в предвыборном штабе Титова в понедельник.

Как ранее сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, Титов подал в Центризбирком ровно 105 тысяч подписей из 55 регионов. При этом как кандидату от непарламентской партии ему нужно было собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион могло приходиться не более 2,5 тысячи.

В понедельник состоялось очередное заседание рабочей группы по проверке сданных кандидатами подписных листов, необходимых для регистрации на выборах-2018. Замглавы ЦИК отметил, что были рассмотрены результаты проверки подписей в том хронологическом порядке, в котором их сдавали кандидаты в президенты РФ.