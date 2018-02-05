В штабе Бабурина прокомментировали результаты проверки подписей

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Штаб собирающегося на выборы президента РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина воодушевлен результатом проверки подписей, произведенной Центризбиркомом, кандидат намерен лично приехать на финальный этап – регистрацию кандидатом, сообщил РИА Новости официальный представитель Бабурина Дмитрий Соин.
Ранее в понедельник замглавы ЦИК Николай Булаев сообщил, что среди проверенных ЦИК России подписей в поддержку Бабурина выявлено 3,18% недействительных, что позволяет ему рассчитывать на регистрацию на выборах-2018.
"Штаб Бабурина воодушевлен результатами проверки подписей. Дело в том, что мы с нетерпением ждали решение рабочей группы, не хотели загадывать заранее о его результатах, но была внутренняя убежденность в том, что наши подписи будут приняты и мы пройдем по тем критериям, которые выдвигаются законодательством", — сказал Соин.
Собеседник агентства пояснил, что перед сдачей в ЦИК подписи прошли не менее строгую проверку в штабе. "Проверку нашими специалистами — любые подписи, вызывавшие сомнения, беспощадно выбраковывались, и поэтому мы считаем, что результат проверки в ЦИК вполне закономерен", — сказал Соин.
Он добавил, что Бабурин намерен приехать на свою регистрацию кандидатом.
"Естественно, что мы примем участие в заключительной фазе — регистрации. Прибудет лично кандидат — это несомненно, и я полагаю, что это будет очередным этапом в избирательной кампании Бабурина, когда мы уже начнем полноценную работу", — заключил Соин.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В понедельник состоялось очередное заседание рабочей группы Центризбиркома по проверке сданных кандидатами подписных листов, необходимых для регистрации на выборах-2018. Замглавы ЦИК отметил, что были рассмотрены результаты проверки подписей в том хронологическом порядке, в котором их сдавали кандидаты в президенты РФ.
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