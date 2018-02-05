Вопрос о регистрации Путина кандидатом в президенты рассмотрят во вторник

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на предстоящих президентских выборах будет рассмотрен на заседании ЦИК во вторник, аналогичные вопросы в отношении Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабурина Центризбирком рассмотрит в среду, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Вопрос о регистрации Владимира Владимировича будет рассмотрен завтра на заседании Центральной избирательной комиссии. И в таком же хронологическом порядке, как кандидаты сдавали подписные листы, будут рассмотрены вопросы об их регистрации в среду и в четверг", — сообщил Булаев.

Ранее ЦИК завершил проверку подписных листов Явлинского, Титова и Бабурина, рабочая группа в понедельник утром уже рассмотрела результаты этой проверки, ЦИК в среду рассмотрит вопросы о регистрации этих трёх кандидатов.

"Мы завершаем проверку подписных листов ещё по двум кандидатам. Рассмотрение вопроса об их качестве будет завтра на заседании рабочей группы, а решение о регистрации будет рассмотрено в четверг", — сообщил замглавы Центризбиркома.

Речь идёт о двух кандидатах, которые сдали подписи избирателей 31 января, это Ксения Собчак и Максим Сурайкин.