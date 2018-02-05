ЦИК пока не получил документы о закрытии Грудининым иностранных счетов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ЦИК России пока не получил документы, подтверждающие закрытие кандидатом от КПРФ Павлом Грудининым иностранных счетов в Австрии и Швейцарии, сообщил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.
"Павел Николаевич Грудинин был приглашён, и мы поставили его в известность, что по двум счётам в Австрии и по двум счётам в Швейцарии у нас нет документов, подтверждающих, что они закрыты. Как вы понимаете, это нарушает закон о выборах президента РФ и закон о валютном регулировании", — сообщил Булаев журналистам в понедельник.
"Павел Николаевич обещал это принести в тот же день, подтверждающие документы лежали, как он говорит, в машине. Сегодня понедельник, подтверждающих документов о закрытии этих счетов мы пока не имеем", — подчеркнул замглавы ЦИК.
Булаев также прокомментировал претензии штаба Грудинина о том, что он якобы "совершил провокацию", заявив об отсутствии подтверждающих закрытие счетов документов. "Наверное, меня можно обвинять во многом, даже в том, что я не делал… Все, что делаю я и любой член Центральной избирательной комиссии, находится строго в рамках закона, в рамках наших полномочий. Кандидаты все сдали нам сведения о себе, и по всем кандидатам без исключения мы направляли эти сведения на проверку", — сказал он.
Замглавы ЦИК подчеркнул, что в ситуации с Грудининым ведомство "действует строго в рамках закона", и выразил надежду, что подтверждающие закрытие иностранных счетов документы вскоре поступят в Центризбирком и оснований для разногласий не будет.
"Но не надо никого ни в чем обвинять. Мы не обвиняем Павла Николаевича, негоже и его коллегам, и ему самому обвинять кого бы то ни было в Центральной избирательной комиссии. Мы вполне лояльны ко всем, но пока закон не исполнен в полном объеме, мы будем четко требовать его исполнения: представьте документы, подтверждающие, что четыре счета за рубежом закрыты, и никаких претензий со стороны избирательной комиссии или с моей стороны как руководителя контрольно-ревизионной службы, которая занимается проверкой этих документов, не будет", — заявил зампредседателя ЦИК.
Он отметил, что Центризбирком обнародует всю информацию о кандидатах, которая выявляется в ходе проверок, а на каждом избирательном участке, в соответствии с законом, будет размещен состоящий из двух частей информационный плакат. "Первая часть — то, что кандидат представил самостоятельно: информацию о себе, своих доходах, расходах, имуществе. И вторая часть — всегда пишется, что Центральная избирательная комиссия выявила самостоятельно в результате взаимодействия с проверяющими органами", — пояснил Булаев, отметив, что на плакатах в том числе указывается, кто из кандидатов какие сведения не предоставил.
"Есть кандидаты, которые забыли указать наличие счетов внутри России с суммами 5, 10, 20, иногда 25 миллионов рублей. Это не является основанием для снятия, но нашим правом является разместить эту информацию на плакатах, что мы сделаем в соответствии с законом. Это не желание ЦИК или мое личное, это наша обязанность — действовать в рамках закона", — добавил он.
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