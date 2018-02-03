Собчак рассказала, чем займется после выборов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, которая баллотируется на выборы президента России от партии "Гражданская инициатива", заявила о намерении в будущем участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, передает корреспондент РИА Новости.

"Я буду идти на выборы в Госдуму — это моя следующая цель, 2021 год", — сказала Собчак на встрече с избирателями в Петербурге.

По ее словам, она начнёт формировать свое движение сразу после президентских выборов, которые, по мнению Собчак, она не выиграет.

Собчак рассказала о дальнейших планах сотрудничества с партией "Гражданская инициатива". "Если мы договоримся, то я буду делать это (выдвижение своей кандидатуры в Госдуму) с ней, если нет, то я буду делать свое движение", — сказала Собчак.