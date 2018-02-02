В ЦИК рассказали, сколько подписей за Путина оказались недействительными

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Рабочая группа ЦИК России рассмотрела результаты проверки подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина, необходимые для его регистрации на выборах-2018, выявлено лишь 0,39% подписей, не соответствующих требованиям, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

В пятницу днём состоялось заседание рабочей группы ЦИК по приёму документов, на котором были рассмотрены итоги проверки подписей, собранных в поддержку Путина.

"Мы рассмотрели итоги проверки подписных листов кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина… Результаты проверки на сегодняшний день, которые утвердила рабочая группа: признано подписями, не соответствующими тем нормам, которые установил ЦИК — 232 подписи, это 0,39% от общего количества", — сообщил Булаев журналистам по итогам заседания.