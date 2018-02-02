Избирком запрашивал у Грудинина данные по двум счетам в швейцарском банке

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Замглавы ЦИК Николай Булаев сообщил журналистам, что на сегодняшней встрече с кандидатом в президенты РФ от КПРФ Павлом Грудининым он задавал вопрос о наличии у Грудинина двух счетов в швейцарском банке.

"Есть непонимание у нас – два счета в Швейцарии, которые, как я понимаю, не закрыты и по которым не проинформирована ФНС, и два счета в Австрии, которые точно так же до конца не закрыты или, может быть, не закрыты", — сказал Булаев.

Он отметил, что ЦИК приглашает многих кандидатов в президенты и тех, кто находится на стадии регистрации, для обсуждения имеющихся вопросов.

"Идут проверочные процедуры по всем документам, в первую очередь финансовым, которые представлены", — сказал Булаев.

С этой целью, по его словам, в ЦИК был приглашен и Павел Грудинин.