Социологи узнали мнение россиян, нужно ли возвращать порог явки на выборы

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Мнения россиян о том, нужно или не нужно вновь ввести в РФ порог явки избирателей на выборы, разделились, об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".

Больше десяти лет назад в России был отменен порог явки избирателей на выборы, то есть сейчас выборы в стране признаются состоявшимися независимо от того, сколько избирателей приняли в них участие.

По данным опроса, в ноябре 2012 года с тем, что нужно вернуть порог явки, были согласны 38% россиян, о том, что это делать не нужно, заявляли 27%, затруднялись ответить 35%. Сегодня же за введение порога явки избирателей на выборы выступают 43% опрошенных, тогда как 39% россиян полагают, что делать этого не нужно, и лишь 18% затруднились дать ответ.

Опрос "ФОМнибус" проводился 27-28 января среди 3 тысяч респондентов в 73 субъектах РФ.

Выборы президента пройдут 18 марта. Пока зарегистрированы только два кандидата — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и беспартийный выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Поскольку оба они выдвигались от парламентских партий, для регистрации им не нужно было собирать подписи в свою поддержку, и процедура прошла для них достаточно легко.

Остальные шесть претендентов на президентский пост — идущий как самовыдвиженец действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, Борис Титов от Партии роста, Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России" — для регистрации собирали подписи, которые сдали на проверку в ЦИК. Комиссия должна решить, регистрировать ли их кандидатами, к 10 февраля.