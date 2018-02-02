Памфилова назвала большой пакостью незаконные призывы к бойкоту выборов

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава ЦИК России Памфилова рассказала, что считает мелкой пакостью распространение листовок за ее фальшивой подписью, а вот пропаганда бойкота выборов вне рамок правового поля — уже "большая пакость".
"Вчера некорректно было сказано, что бойкот, который пропагандирует (Алексей) Навальный, я назвала мелкой пакостью. Это не так. Мелкой пакостью я назвала инициирование и пропаганду того, чтобы распространяли выложенные на их сайте листовки — за моей фальшивой подписью, с фальшивыми призывами. Вот это я считаю низко и мелко — мелкая пакость", — сказала Памфилова на заседании в пятницу.
"А вот ведение пропаганды и агитации по поводу бойкота вне рамок правового поля — вот это я уже считаю большой пакостью. Прошу уточнить", — заявила глава ЦИК.
Накануне Памфилова заявила, что кандидат, участвующий в выборах президента РФ, или какая-то организация могут призывать не голосовать, но их агитационная продукция должна быть легально оплаченной. При этом она подвергла критике призывы оппозиционера Алексея Навального против участия в выборах.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.
Центризбирком России ранее отказал Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента РФ в марте 2018 года из-за неснятой судимости. Ведомство приняло решение "отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права".
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