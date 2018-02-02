Памфилова заявила, что списки избирателей "вычищены" от "мертвых душ"

МОСКВА, 2 фев — РИА новости. Избиркомы "вычистили" списки избирателей от "мертвых душ" и "двойников", на сегодняшний день численность избирателей на территории РФ составляет 108,9 миллиона человек, за её пределами — 1,8 миллиона человек, сообщила на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.

"У нас сформирован список избирателей. Он вывешен на сайт, у нас сейчас численность избирателей на территории РФ 108 миллионов 968 тысяч 869человек плюс численность избирателей и участников референдума за пределами РФ — 1 миллион 850 тысяч 408 человек", — сказала Памфилова.

Она поблагодарила все избиркомы за добросовестную работу по составлению реестра избирателей "вычищение списка избирателей", где "нет ни мертвых душ", " ни двойников, когда люди прописаны в одном месте, из другого выписаны, а числятся в списках по двум адресам".

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.