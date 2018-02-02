Россияне ожидают роста явки на выборы-2018, показал опрос

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Большинство россиян считает, что явка на выборах президента России в марте будет выше, чем в 2012 году, об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".
Уровень явки на прошлых президентских выборах в 2012 году составил 65%.
По данным опроса, 43% россиян считают, что явка на выборах президента в марте этого года будет выше, чем на прошлых выборах, 37% считают, что он уровень явки будет примерно таким же, как в 2012 году, 11% считают, что этот показатель в марте будет ниже, затруднились ответить 9% процентов опрошенных.
Опрос "ФОМнибус" проводился 27-28 января среди 3 тысяч респондентов в 73 субъектах РФ.
Выборы президента пройдут 18 марта. Пока зарегистрированы только два кандидата — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и беспартийный выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Поскольку оба они выдвигались от парламентских партий, для регистрации им не нужно было собирать подписи в свою поддержку, и процедура прошла для них достаточно легко.
Остальные шесть претендентов на президентский пост — идущий как самовыдвиженец действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, Борис Титов от Партии роста, Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России" — для регистрации собирали подписи, которые сдали на проверку в ЦИК. Комиссия должна решить, регистрировать ли их кандидатами, к 10 февраля.
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