ЦИК проверил 28 жалоб о нарушениях при сборе подписей

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Центризбирком в активный период избирательной кампании проверил 28 жалоб на применение административного ресурса при сборе подписей в поддержку кандидатов на пост президента РФ, сообщила на заседании ЦИК глава ведомства Элла Памфилова.
"За все время в активный период кампании у нас ряд жалоб в ходе сбора в поддержку кандидатов на предприятиях и в ВУЗах. Это республика Коми, Ухта, Волгоградская область, из Иркутска была жалоба на применение административного ресурса, Находка и Владивосток — Приморский край, Чебоксары, по Московской области — Химки… Екатеринбург, Самара. Мы все это проверяем", — сказала Памфилова.
"Все эти жалобы — 28 жалоб, которые из всего массива уже проверены", — добавила она.
По ее словам, на избирательные комиссии и на ЦИК "пока жалоб нет".
Также глава Центризбиркома сообщила, что поступил ряд жалоб по поводу сбора подписей. "Были жалобы почти на всех кандидатов от сборщиков подписей, что кому-то не доплатили, потому что забраковали их подписи, но мы в это не вмешиваемся, это дело самих кандидатов. Хорошо, что сами проверяют подписи… Мы отметаем эти жалобы, это не по нашей линии", — сказала Памфилова.
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