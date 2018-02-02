ЦИК проверил 28 жалоб о нарушениях при сборе подписей

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Центризбирком в активный период избирательной кампании проверил 28 жалоб на применение административного ресурса при сборе подписей в поддержку кандидатов на пост президента РФ, сообщила на заседании ЦИК глава ведомства Элла Памфилова.

"За все время в активный период кампании у нас ряд жалоб в ходе сбора в поддержку кандидатов на предприятиях и в ВУЗах. Это республика Коми, Ухта, Волгоградская область, из Иркутска была жалоба на применение административного ресурса, Находка и Владивосток — Приморский край, Чебоксары, по Московской области — Химки… Екатеринбург, Самара. Мы все это проверяем", — сказала Памфилова.

"Все эти жалобы — 28 жалоб, которые из всего массива уже проверены", — добавила она.

По ее словам, на избирательные комиссии и на ЦИК "пока жалоб нет".

Также глава Центризбиркома сообщила, что поступил ряд жалоб по поводу сбора подписей. "Были жалобы почти на всех кандидатов от сборщиков подписей, что кому-то не доплатили, потому что забраковали их подписи, но мы в это не вмешиваемся, это дело самих кандидатов. Хорошо, что сами проверяют подписи… Мы отметаем эти жалобы, это не по нашей линии", — сказала Памфилова.