Социологи оценили изменения уровня поддержки Путина среди россиян

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Руководитель исследовательских проектов Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов сообщил РИА Новости, что в последнем исследовании ВЦИОМ нет снижения поддержки Владимира Путина среди россиян на президентских выборах, процент колебания находится в пределах допустимой погрешности.

Согласно опросу ВЦИОМ за 26-28 января, явка на выборах президента может составить 71%. За Владимира Путина свои голоса готовы отдать 69,9% опрошенных, за кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 7,2%, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5,9%, за телеведущую Ксению Собчак — 1,2% респондентов.

"Говорить о снижении неоправданно. Почему? Потому что, во-первых, были показатели чуть меньше, к примеру, 22 января было 69% ровно, а уже 24 января – 74%, то есть это абсолютно нормальное колебание, которое определяется ходом избирательной кампании. Избирательная кампания идет, месседжи разные, разнохарактерные, что и сказывается на электоральных рейтингах кандидатов", — сказал Мамонов РИА Новости.

Собеседник агентства пояснил, что у каждого кандидата в президенты есть свой "коридор колебания показателей", к примеру, у Путина этот коридор колебаний составляет от 69% до 77%.

"В зависимости от событийного фона, информационного, показатель декларирования его электоральной поддержки колеблется в этом коридоре, что касается последней недели, то согласно последнему трехдневному опросу 26-28 января, 69,9% россиян заявили о готовности проголосовать за Владимира Путина", — заключил Мамонов.

В опросе "ВЦИОМ-Спутник" приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки в декабре — 1800 респондентов, в январе — 3000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5% (данные за декабрь) и 1,8% (данные за январь).

Выборы президента пройдут 18 марта. Пока официально зарегистрированы только два кандидата — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и беспартийный выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Поскольку оба они выдвигались от парламентских партий, для регистрации им не нужно было собирать подписи в свою поддержку, и процедура прошла для них достаточно легко.

Остальные шесть претендентов на президентский пост — идущий как самовыдвиженец действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, Борис Титов от Партии роста, Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России" — для регистрации собирали подписи, которые сдали на проверку в ЦИК. Комиссия должна решить, регистрировать ли их кандидатами, к 10 февраля.