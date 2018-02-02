ЦИК зарегистрировал 22 доверенных лица Грудинина

МОСКВА, 2 фев — РИА новости. Центризбирком зарегистрировал 22 доверенных лица кандидата на пост президента России от КПРФ Павла Грудинина, соответствующее решение принято на заседании ведомства в пятницу.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

"ЦИК постановляет зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Павла Николаевича Грудинина в количестве 22 человек", — говорится в принятом постановлении.

Ранее Центризбирком зарегистрировал 93 доверенных лица кандидата.

Также ЦИК на заседании в пятницу зарегистрировал 25 доверенных лиц КПРФ. До этого было зарегистрировано уже 45 доверенных партии.