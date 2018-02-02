ЦИК разобрался в ситуации со сборщиком подписей за Явлинского в Приморье

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. ЦИК РФ разобрался в ситуации со сборщиком подписей за кандидата на выборы президента России от партии "Яблоко" Григория Явлинского в Приморье, никакой дискриминации в его отношении со стороны работодателя не установил, сообщил на заседании Центризбиркома член комиссии Александр Кинев.

Ранее глава избирательного штаба Явлинского, зампред партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился в Минприроды РФ, трудовую инспекцию, а также ЦИК с просьбой проверить ситуацию со сборщиком подписей в Приморье Иваном Геонкой, которого якобы сначала заставили уволиться из национального парка, а после скандала восстановили на работе и отправили нести вахту в тайгу, где обитают тигры, без оружия. Глава ЦИК Элла Памфилова потребовала оперативно разобраться с этим сообщением "Яблока". В четверг она сообщила, что проблема, возникшая у сборщика, снята.

"Мы проверили эту информацию… Геонка собирал подписи в поддержку кандидата Явлинского, получил замечание от своего работодателя, что он это делал в рабочее время на рабочем месте… Мы получили объяснения от работодателя и отделения партии… Никаких санкций в отношении сборщика подписей не наступило, никакой дискриминации в отношении его не произошло", — сказал Кинев.