ЦИК разобрался в ситуации со сборщиком подписей за Явлинского в Приморье

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. ЦИК РФ разобрался в ситуации со сборщиком подписей за кандидата на выборы президента России от партии "Яблоко" Григория Явлинского в Приморье, никакой дискриминации в его отношении со стороны работодателя не установил, сообщил на заседании Центризбиркома член комиссии Александр Кинев.
Ранее глава избирательного штаба Явлинского, зампред партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился в Минприроды РФ, трудовую инспекцию, а также ЦИК с просьбой проверить ситуацию со сборщиком подписей в Приморье Иваном Геонкой, которого якобы сначала заставили уволиться из национального парка, а после скандала восстановили на работе и отправили нести вахту в тайгу, где обитают тигры, без оружия. Глава ЦИК Элла Памфилова потребовала оперативно разобраться с этим сообщением "Яблока". В четверг она сообщила, что проблема, возникшая у сборщика, снята.
"Мы проверили эту информацию… Геонка собирал подписи в поддержку кандидата Явлинского, получил замечание от своего работодателя, что он это делал в рабочее время на рабочем месте… Мы получили объяснения от работодателя и отделения партии… Никаких санкций в отношении сборщика подписей не наступило, никакой дискриминации в отношении его не произошло", — сказал Кинев.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.