Опрос показал, сколько россиян планируют голосовать на выборах-2018

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Большинство россиян планируют проголосовать на выборах президента России в марте, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".

Социологи выяснили, что в общей сложности проголосовать на выборах президента России могут 79% граждан РФ: 55% респондентов заявили, что "совершенно точно" примут участие в выборах, 14% — "вероятнее всего", еще 10% — "скорее приму, чем нет". Не собираются идти голосовать 16% (10% из них заявили, что "совершенно точно" не придут на избирательные участки"). Еще 6% пока колеблются.

Опрос "ФОМнибус" проводился 27-28 января среди 3 тысяч респондентов в 73 субъектах РФ.

Выборы президента пройдут 18 марта. Пока зарегистрированы только два кандидата — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и беспартийный выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Поскольку оба они выдвигались от парламентских партий, для регистрации им не нужно было собирать подписи в свою поддержку, и процедура прошла для них достаточно легко.

Остальные шесть претендентов на президентский пост — идущий как самовыдвиженец действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, Борис Титов от Партии роста, Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России" — для регистрации собирали подписи, которые сдали на проверку в ЦИК. Комиссия должна решить, регистрировать ли их кандидатами, к 10 февраля.