В ЦИК рассказали, куда перечислят средства из фондов выбывших кандидатов

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. ЦИК РФ направил в Сбербанк запрос о том, чтобы операции по избирательным счетам снявшихся с выборов президента России кандидатов были приостановлены, остатки средств из их фондов должны быть возвращены отправителям — пропорционально суммам их взносов, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.
"У тех, кто заявил о том, что дальше не участвует в кампании, оставались какие-то средства на избирательных счетах, по указанию Центризбиркома направлен в Сбербанк запрос о том, чтобы приостановить все движения по счетам. Далее кандидат должен эти деньги вернуть – пропорционально суммам, которые ему давали", — сообщил Булаев в ответ на просьбу пояснить, каков порядок закрытия счетов выбывших из предвыборной борьбы кандидатов.
Таким образом, каждое юридическое или физическое лицо, перечислившее какую-либо сумму в избирательный фонд кандидата, получит возвращаемые средства, но сумма будет зависеть и от размера его взноса, и от остатка на избирательном счете кандидата.
Замглавы ЦИК также уточнил, что жертвователь, который делал взнос в избирательный фонд кандидата, вправе отказаться от возвращаемых ему средств, в этом случае эти деньги будут перечислены в бюджет государства.
Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей. Фонды могут формироваться за счет собственных средств кандидата (не более 10% от предельной суммы расходов), денег, выделенных кандидату выдвинувшей его партией (не более 50%) и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% соответственно).
Выборы президента пройдут 18 марта.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.