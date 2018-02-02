В ЦИК рассказали, куда перечислят средства из фондов выбывших кандидатов

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. ЦИК РФ направил в Сбербанк запрос о том, чтобы операции по избирательным счетам снявшихся с выборов президента России кандидатов были приостановлены, остатки средств из их фондов должны быть возвращены отправителям — пропорционально суммам их взносов, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"У тех, кто заявил о том, что дальше не участвует в кампании, оставались какие-то средства на избирательных счетах, по указанию Центризбиркома направлен в Сбербанк запрос о том, чтобы приостановить все движения по счетам. Далее кандидат должен эти деньги вернуть – пропорционально суммам, которые ему давали", — сообщил Булаев в ответ на просьбу пояснить, каков порядок закрытия счетов выбывших из предвыборной борьбы кандидатов.

Таким образом, каждое юридическое или физическое лицо, перечислившее какую-либо сумму в избирательный фонд кандидата, получит возвращаемые средства, но сумма будет зависеть и от размера его взноса, и от остатка на избирательном счете кандидата.

Замглавы ЦИК также уточнил, что жертвователь, который делал взнос в избирательный фонд кандидата, вправе отказаться от возвращаемых ему средств, в этом случае эти деньги будут перечислены в бюджет государства.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей. Фонды могут формироваться за счет собственных средств кандидата (не более 10% от предельной суммы расходов), денег, выделенных кандидату выдвинувшей его партией (не более 50%) и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% соответственно).

Выборы президента пройдут 18 марта.