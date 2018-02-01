ЦИК опубликовал финансовый отчет по избирательному фонду Бубурина

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин к концу января израсходовал на кампанию около 99% средств своего избирательного фонда, следует из материалов ЦИК России.

По данным Центризбиркома на 31 января, всего на избирательный счет этого кандидата к тому моменту поступило около 6,638 миллиона рублей, а общие расходы на кампанию Бабурина составили 6,607 миллиона рублей.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей. Фонды могут формироваться за счет собственных средств кандидата (не более 10% от предельной суммы расходов), денег, выделенных кандидату выдвинувшей его партией (не более 50%), и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% соответственно).