Выборы 2018

ЦИК: не все кандидаты принесли документы для регистрации на выборах

20:3401.02.2018
Новости
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРабота Центральной избирательной комиссии. 30 января 2018Работа Центральной избирательной комиссии. 30 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Не все кандидаты на пост президента РФ предоставили в Центризбирком полный пакет документов, необходимых для их регистрации на выборы.

Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Согласно проекту повестки дня заседания ЦИК РФ на пятницу, будет рассмотрен вопрос "об извещении отдельных кандидатов на должность президента Российской Федерации об отсутствии документов, необходимых для регистрации". Докладывать будет зампред ведомства Николай Булаев.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Пока зарегистрированы только два кандидата — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и беспартийный выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Поскольку оба они выдвигались от парламентских партий, для регистрации им не нужно было собирать подписи избирателей в свою поддержку, и эта процедура прошла для них достаточно легко.

Остальные шесть претендентов в президенты: самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, Борис Титов, выдвинутый Партией роста, и Сергей Бабурин, который баллотируется от "Российского общенародного союза", Ксения Собчак, выдвинутая "Гражданской инициативой", Максим Сурайкина от "Коммунистов России", для регистрации собирали подписи в свою поддержку и вместе с пакетом документов сдали на проверку в ЦИК. К 10 февраля Центризбирком должен зарегистрировать или отказать в этом кандидатам.

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