Собчак потратила на предвыборную кампанию около 25 миллионов рублей

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время передачи в ЦИК РФ подписей в поддержку регистрации на выборах. 31 января 2018

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время передачи в ЦИК РФ подписей в поддержку регистрации на выборах. 31 января 2018

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Расходы на предвыборную кампанию Ксении Собчак, которая баллотируется на выборы президента России от партии "Гражданская инициатива", к концу января составили около 25 миллионов рублей, указано в материалах ЦИК России.

В целом на избирательный счет Собчак с момента его открытия по 31 января поступило 97,8 миллиона рублей, следует из данных Центризбиркома. Общие расходы на кампанию кандидата от "Гражданской инициативы" составили 25,8 миллиона рублей.

ЦИК детализирует в своих отчетах конкретные статьи расходов, если финансовые операции по ним превышали 100 тысяч рублей. Общая сумма таких крупных единовременных платежей из фонда Собчак составила около 18 миллионов рублей, в основном это была оплата услуг информационного и консультативного характера.

Выборы президента России пройдут 18 марта.