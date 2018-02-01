Представители Титова и Собчак могут стать членами ЦИК

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ЦИК РФ на заседании в пятницу рассмотрит вопросы о назначении членов Центризбиркома с правом совещательного голоса от кандидатов на пост президента РФ Бориса Титова и Ксении Собчак, следует из проекта повестки дня заседания ведомства.

Согласно проекту документа, на повестке дня будут вопросы: "о члене ЦИК РФ с правом совещательного голоса, назначенном кандидатом на должность президента России Борисом Юрьевичем Титовым", а также о члене ЦИК с правом совещательного голоса от претендента в президенты Ксении Собчак.

На данный момент только лидер ЛДПР Владимир Жириновский и беспартийный кандидат от КПРФ Павел Грудинин были зарегистрированы ЦИК на выборы главы государства. Ещё шесть претендентов, включая Собчак и Титова, сдали подписи на проверку в ЦИК, чтобы получить регистрацию.