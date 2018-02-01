ЦИК опубликовал финансовый отчет по избирательному фонду Жириновского

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Избирательный фонд кандидата в президенты России от ЛДПР Владимира Жириновского наполнен на три четверти, к концу января на свою предвыборную кампанию он получил в общей сложности около 306 миллионов рублей, следует из материалов ЦИК России.

По закону предельная сумма расходов кандидата из избирательного фонда не может превышать 400 млн рублей. Согласно данным Центризбиркома на 31 января, в фонд Жириновского с момента открытия избирательного счета поступило в общей сложности 305,9 млн рублей. Расходы на его кампанию к тому моменту составили 141 млн рублей, — больше, чем у всех остальных кандидатов.

Основная часть затрат в кампании кандидата от ЛДПР приходится на агитацию – около 139 миллионов он потратил на изготовление и распространение агитматериалов.