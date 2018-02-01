ЦИК опубликовал финансовый отчет по избирательному фонду Титова

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Избирательный фонд бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который идет на президентские выборы от Партии роста, к 31 января вырос более чем на 26 миллионов рублей и составил 74,854 миллиона рублей, свидетельствуют данные о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в президенты, опубликованные в четверг на сайте ЦИК РФ.

По состоянию на 22 января сумма в избирательном фонде Титова составляла 48,7 миллиона рублей.

Согласно данным Центризбиркома, 37 миллионов рублей в фонд Титова пожертвовали юридические лица, еще 17 миллионов поступили от граждан.

На 31 января расходы фонда Титова составили 25,34 миллиона рублей.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей. Фонды могут формироваться за счет собственных средств кандидата (не более 10% от предельной суммы расходов), денег, выделенных кандидату выдвинувшей его партией (не более 50%) и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% соответственно).

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.