В ЦИК рассказали про избирательные фонды кандидатов в президенты

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Более одного миллиарда рублей получили к концу января в избирательные фонды все кандидаты в президенты РФ, успешно прошедшие этап выдвижения, к тому времени ими было израсходовано более трети средств, следует из данных ЦИК России.
Как указано в материалах Центризбиркома по состоянию на 31 января, в целом на избирательные счета всех кандидатов в президенты, прошедших этап выдвижения и продолжавших участие в кампании, поступило около 1,038 миллиарда рублей. Общие расходы всех кандидатов составили чуть больше 391 миллиона рублей.
ЦИК на своем сайте приводит данные о поступлении и расходовании средств избирательных счетов 16 кандидатов, продолжавших участие в кампании после успешно пройденного выдвижения, в том числе осуществлявшие сбор подписей избирателей. Некоторые из них, однако, снялись с выборов или не смогли предоставить в Центризбирком нужное количество подписей, необходимое для регистрации.
В среду, 31 января завершился прием документов для регистрации кандидатов на выборах-2018. Шестеро кандидатов представили в ЦИК для проверки подписи избирателей. Кроме того, еще двое кандидатов от парламентских партий, которым по закону подписи собирать не требуется, ранее уже были официально зарегистрированы. Таким образом, участие в кампании к настоящему моменту продолжают восемь претендентов на пост главы государства.
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