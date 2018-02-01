В ЦИК рассказали о расходах избирательного фонда Путина

Президент РФ Владимир Путин в ЦИК во время подачи документов для выдвижения кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в ЦИК во время подачи документов для выдвижения кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Порядка 71 миллиона рублей было израсходовано к концу января на предвыборную кампанию Владимира Путина, который идет на предстоящие в марте выборы президента России как самовыдвиженец, следует из материалов, опубликованных на сайте ЦИК России.

Как указано в данных ЦИК по состоянию на 31 января, общие расходы из избирательного фонда Путина на тот момент составляли чуть менее 71,3 миллиона рублей. Фонд предвыборной кампании этого кандидата полностью сформирован — на его избирательный счет с момента открытия поступила максимальная сумма, которую кандидат в президенты России, согласно закону, может потратить на свою кампанию – 400 миллионов рублей.