МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ЦИК России заинтересован в максимальном количестве наблюдателей на выборах президента РФ, так как не намерен что-то скрывать или заниматься мухлежом, заявила журналистам председатель комиссии Элла Памфилова.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

"Мы контактируем абсолютно со всеми, мы приглашаем всех, всем готовы оказать помощь в обучении, поскольку максимально заинтересованы, чтобы наблюдателей было много и чтобы они реально профессионально и честно подтвердили то, что будет происходить на участках. Мы в этом крайне заинтересованы. Если бы нам было бы что скрывать или был какой-то мухлёж, мы бы тогда не были в этом заинтересованы",- сказала Памфилова.

По её словам, ЦИК заинтересован в том, чтобы "система была максимально чистая". Центризбирком готов оказывать помощь наблюдателям, обучать всех желающих. Памфилова отметила, что в помощь для работы на выборах был выпущен большой методический материал для наблюдателей, журналистов, памятки для сотрудников правоохранительных органов.