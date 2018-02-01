В ЦИК рассказали о расходах избирательного фонда Собчак

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В избирательный фонд Ксении Собчак поступило уже более 97,8 миллиона рублей, следует из финансового отчета кандидата, опубликованного на сайте ЦИК.
Почти 78 миллионов рублей перечислила выдвинувшая Собчак партия "Гражданская инициатива"; 19,44 миллиона рублей — собственные средства кандидата.
Из этой суммы на предвыборную кампанию уже потратили почти 20,8 миллиона рублей. Так, 10,5 миллиона стоили услуги "информационного и консультационного характера", еще в 4,4 миллиона обошлась организация сбора подписей избирателей.
Как рассказали РИА Новости в штабе Собчак, подписи в ее поддержку собирали 3,5 тысячи волонтеров. За месяц было собрано более 140 тысяч подписей в 81 регионе.
Всего подписи в ЦИК представили шесть кандидатов — действующий президент Владимир Путин, Григорий Явлинский от "Яблока", Борис Титов от "Партии Роста", Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза", Ксения Собчак и Максим Сурайкин от "Коммунистов России".
На сегодня ЦИК зарегистрировал двух кандидатов на пост главы государства — лидера ЛДПР Владимира Жириновского и кандидата от КПРФ Павла Грудинина, которые не собирали подписи, поскольку выдвинуты от парламентских партий. Выборы президента пройдут 18 марта.
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